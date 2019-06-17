Хуситы четвёртый раз за неделю атаковали саудовский аэропорт

Мятежники-хуситы из движения "Ансар Алла" сообщили о четвёртой за неделю воздушной атаке на международный аэропорт в городе Абха. По данным подконтрольного хуситам канала "Аль-Масира", атака снова осуществлялась при помощи дронов.

О пострадавших и жертвах информации пока не поступало.

В прошедшую субботу мятежники обстреляли из Йемена два аэропорта в городах Абха и Джизан на юго-западе Саудовской Аравии, предупредив Эр-Рияд о новых бомбёжках в случае продолжения военных действий в Йемене. Перед этим, 14 июня, саудовские силы ПВО сообщили о пяти сбитых ракетах, летевших в Абху и приграничный район Хамис аль-Мушит. До этого, 12 июня, из-за попадания ракет хуситов в зал прилёта в аэропорту Абхи пострадало 26 человек, включая женщин и детей.