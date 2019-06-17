Индонезия отправит обратно в США контейнеры с токсичным мусором

Всего в страну прибыло 65 ёмкостей, в которых должны были быть экологически безопасные отходы, в том числе древесина, бумага, текстиль и обувь.

Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, содержащими токсичные вещества. Об этом сообщает газета The Jakarta Post со ссылкой на комментарий Министерства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

— Контейнеры уже погружены на судно, скоро отправятся в американский порт, несмотря на то что изначально груз принадлежал Канаде. Всего в страну прибыло 65 контейнеров, в которых должны были быть экологически безопасные отходы, в том числе древесина, бумага, текстиль и обувь. Но после проверки минимум в пяти были обнаружены токсичные вещества, — пояснили в Министерстве.

Ранее такие же меры предприняли власти Малайзии, которые вернут 60 контейнеров с тремя тысячами тонн мусора 14 странам, включая Австралию, США и Канаду. Кроме того, недавно разгорелся конфликт между Филиппинами и Канадой. После того как Оттава не вывезла с филиппинской территории 69 контейнеров неперерабатываемых отходов, ввезённых в 2013 году под видом перерабатываемых, в установленный срок, Манила отозвала из Канады посла и консулов.