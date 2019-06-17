Немецкий депутат осудил угрозы США санкциями из-за "Северного потока — 2"

По его словам, шантаж американской стороны противоречит отношениям между суверенными государствами.

США не должны шантажировать Германию из-за строительства "Северного потока — 2", заявил глава российско-немецкой группы в бундестаге Робби Шлунд, который сейчас находится с визитом в России, информирует РИА "Новости".

По словам депутата, шантаж со стороны США противоречит отношениям между суверенными государствами.

— Надеюсь, имея в виду интересы Германии, наше правительство не отступит. Так не должно случиться, суверенное государство не должно позволить шантажировать себя. Необходим диалог. То же самое касается и вопроса санкций, — сказал Шлунд.

По его словам, Германии необходимо обеспечить собственную энергетическую безопасность за счёт надёжных и конкурентоспособных по стоимости источников.

— Это рынок, это экономика. Если же правительство отступит, то мы уже рады принять участие в следующем правительстве Германии, — добавил депутат.

Ранее Лайф сообщал, что в США внесли законопроект о санкциях против "Северного потока — 2".