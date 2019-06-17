Трамп уволит часть своего предвыборного штаба из-за утечки данных о его рейтинге

Несколько сотрудников предвыборного штаба Трампа будут уволены из-за утечки внутренних данных о низких рейтингах президента, полученных в результате опросов населения. Об этом сообщает телеканал NBC.
По информации журналистов, поводом для увольнения стали просочившиеся в СМИ данные о том, что действующий президент уступает по популярности бывшему вице-президенту Джо Байдену, при этом второй пока является лишь потенциальным кандидатом в президенты на выборах в 2020 году и о своём участии не объявлял.
Согласно приведённым данным, в 11 ключевых, с точки зрения выборов, штатах США рейтинг поддержки Трампа уступает рейтингу Байдена на 10–15%. В то же время представители президента заявили, что приведённые цифры являются устаревшими.
Сам же Трамп неоднократно утверждал, что все опросы, говорящие о его низком рейтинге, являются ошибочными. Хоть это и разнится с последними исследованиями, свидетельствующими о том, что глава государства уступает по популярности другим кандидатам.
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