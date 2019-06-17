10 человек погибли в Парагвае в ходе тюремного бунта

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Столкновения произошли утром 16 июня между кланом и членами бразильской группировки "Первая столичная команда".

Прокуратура подтвердила гибель десяти человек в ходе бунта в тюрьме Сан-Педро в Парагвае, пятеро из них были обезглавлены, сообщает ABC Color.

Четыре человека, по данным издания, скончались от ожогов. Один пострадавший скончался позднее в больнице. В результате ЧП также было ранено не менее десяти человек.

Опознаны девять жертв бунта, все они — члены преступного клана Ротела. Столкновения в тюрьме произошли утром 16 июня между кланом и членами бразильской группировки "Первая столичная команда".

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