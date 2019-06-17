10 человек погибли в Парагвае в ходе тюремного бунта

Столкновения произошли утром 16 июня между кланом и членами бразильской группировки "Первая столичная команда".

Controlan motín en San Pedro - Nacionaleshttps://t.co/1RQsVyGSZ6 pic.twitter.com/gCEw2LYudt — Paraguay Noticias 247 (@pynoticias247) June 16, 2019

Прокуратура подтвердила гибель десяти человек в ходе бунта в тюрьме Сан-Педро в Парагвае, пятеро из них были обезглавлены, сообщает ABC Color.

Четыре человека, по данным издания, скончались от ожогов. Один пострадавший скончался позднее в больнице. В результате ЧП также было ранено не менее десяти человек.

Опознаны девять жертв бунта, все они — члены преступного клана Ротела. Столкновения в тюрьме произошли утром 16 июня между кланом и членами бразильской группировки "Первая столичная команда".