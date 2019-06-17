Корабли ТОФ ударили по "вражеской" субмарине в Японском море

Так называемым противником оказалась дизельная подводная лодка "Усть-Большерецк".

Противолодочные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учебный поиск и слежение за субмариной условного противника и произвели атаку глубинными бомбами и торпедами в заливе Петра Великого, рассказал официальный представитель ТОФ капитан 2-го ранга Николай Воскресенский ТАСС.

— Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и две корабельные поисково-ударные группы в составе малых противолодочных кораблей "Усть-Илимск", "Советская гавань", "221" и "Метель" отработали задачи по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника в условиях огневого противодействия, — сказал он.

Роль "противника" досталась дизельной подводной лодке "Усть-Большерецк", её задачами было осуществление скрытого маневрирования и уклонения от атаки тактических групп.

При помощи противолодочных самолётов Ил-38 и Ту-142 кораблям удалось обнаружить лодку.

Ранее пограничные сторожевые корабли России и США провели совместное патрулирование в Беринговом море.