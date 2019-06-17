Guardian заявила о возможной встрече Путина и Мэй на G20

Представители Великобритании обсуждают с российскими коллегами возможность нормализации отношений и вероятность встречи премьер-министра королевства Терезы Мэй с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета The Guardian.
Издание указывает, что переговоры могут пройти в рамках саммита G20 в Японии.
По данным газеты, в случае успеха эта встреча станет первой на таком высоком уровне после инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью в британском Солсбери. Отметим, что официальный Лондон всё ещё обвиняет в инциденте Москву.
Саммит G20 пройдёт в Осаке 28–29 июня.
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