Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и легковушкой на Ставрополье

Два человека погибли и ещё десять пострадали в результате лобового столкновения микроавтобуса "Фольксваген" и легкового автомобиля "Хёндай" на ФАД "Кавказ" в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

— По предварительным данным, в результате ДТП пострадало 12 человек (детей нет), из них два человека погибли, — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, водитель микроавтобуса занимался частными перевозками и вёз пассажиров в Пятигорск. Причина аварии устанавливается.

Отмечается, что погибшие — пассажир и водитель легкового автомобиля. Третий человек, находившийся в салоне, госпитализирован. Все пострадавшие были доставлены в центральную больницу Невинномысска.