Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и легковушкой на Ставрополье

Два человека погибли и ещё десять пострадали в результате лобового столкновения микроавтобуса "Фольксваген" и легкового автомобиля "Хёндай" на ФАД "Кавказ" в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
— По предварительным данным, в результате ДТП пострадало 12 человек (детей нет), из них два человека погибли, — говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, водитель микроавтобуса занимался частными перевозками и вёз пассажиров в Пятигорск. Причина аварии устанавливается.
Отмечается, что погибшие — пассажир и водитель легкового автомобиля. Третий человек, находившийся в салоне, госпитализирован. Все пострадавшие были доставлены в центральную больницу Невинномысска.
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