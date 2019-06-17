Паромную переправу на Сахалине закрыли из-за циклона

Паромную переправу между Сахалином и материком закрыли из-за появившегося в выходные циклона на острове, рассказали в Сахалинском морском пароходстве РИА "Новости".
— Паромная переправа Холмск — Ванино закрылась в ночь на воскресенье. Дизель-электроходы "Сахалин-8", "Сахалин-9" и "Сахалин-10" пережидают штормовую погоду в Татарском проливе на материковой стороне, — сообщил представитель отдела паромного флота.
Отмечается, что высота волн достигла четырёх метров, а порывы ветра — 20 метров в секунду. Движение планируется восстановить к утру вторника, 18 июня.
Ранее под Смоленском из-за циклона лист кровли упал на пассажирский поезд.
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