Пушков поддержал польского журналиста, осудившего Дуду за слова о русских

Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского, раскритиковавшего президента Польши Анджея Дуду за его слова о русских.

— Достойный ответ на выпад главы Польши против русских дал польский же журналист Томаш Залевский. По его словам, ставить под сомнение мужество народа, который потерял в войну двадцать миллионов человек и переломил её ход под Сталинградом, — "очень неумная бестактность". Это ещё мягко сказано, — подчеркнул Пушков в своём твиттере.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда сказал в ходе пресс-конференции, что поляки более храбрые, чем русские, и могут "сражаться до конца независимо ни от чего". По мнению польского журналиста Томаша Залевского, это было проявлением "неумной бестактности".