Электроснабжение в Аргентине и Уругвае полностью восстановлено

Необъяснимое отключение электроэнергии на всей территории Аргентины и Уругвая, оставившее более 48 миллионов человек без света, ликвидировано. Об этом сообщает энергетическая компания Edenor.

— Мы восстановили поставки для 100% клиентов, пострадавших от сбоя в Аргентинской системе межсетевых соединений (SADI), — говорится в сообщении.

По данным аргентинских СМИ, первые проблемы с электроэнергией начались ещё утром 16 июня. Позже ситуация усугубилась — и вся страна осталась без электричества. Спустя какое-то время стало известно, что на важных объектах электроснабжение удалось восстановить, но, несмотря на это, было парализовано движение в пригороде, а также не работало метро непосредственно в столице страны Буэнос-Айресе.

Сообщается, что в некоторых провинциях Аргентины в этот день проходили выборы губернаторов, на которых избирателям приходилось светить на бюллетени мобильными телефонами. Похожая ситуация сложилась и в соседнем Уругвае, закупающем аргентинскую энергию. Здесь вся страна ждала выхода национальной команды на стартовый матч Кубка Америки по футболу против Эквадора.

К радости болельщиков, светить на поле фонариками смартфонов им не пришлось, к моменту начала матча электричество вернулось на стадион. Постепенно специалистам удалось восстановить электроснабжение в обеих странах, согласно отчёту энергетических компаний.

Footage from Uruguay after a major systems failure left Argentina and Uruguay without power and has affected parts of Paraguay, Brazil and Peru#Argentina #Uruguay pic.twitter.com/lEaEXw3g6M — CNW (@ConflictsW) 16 июня 2019 г.

Ожидается, что в ближайшее время будет обнародован официальный отчёт о случившемся. По неофициальным же предположениям экспертов и журналистов, это могло произойти из-за изношенности аргентинских сетей, обусловленной низкими тарифами, которые были заморожены на протяжении последних нескольких лет.