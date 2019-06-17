В России появится новая маркировка продуктов по принципу светофора

Товары пометят вертикальными полосами, цвет которых будет зависеть от содержания в продукте свободных сахаров, поваренной соли, жиров и трансжиров.

Росстандарт намерен ввести новую маркировку продуктов — по принципу светофора. Об этом сообщает издание "Известия".

Новый ГОСТ будет действовать с октября. Товары пометят вертикальными полосами, цвет которых будет зависеть от содержания в продукте свободных сахаров, поваренной соли, жиров и трансжиров. Каждая полоска будет соответствовать одному пищевому веществу.

Полосы могут быть окрашены в один из трёх цветов. Зелёный означает, что продукт содержит допустимую норму вещества, красный указывает на превышение суточной нормы. Средний уровень содержания обозначат жёлтым цветом.

ГОСТ не распространится на продукты с однородным составом, например сливочное масло и сахар. Также полоски не будут наносить на кондитерскую продукцию, сыры и сладкие напитки. Роспотребнадзор полагает, что потребитель и без того знает о высоком содержании пищевых веществ в данных категориях продукции.

В Роспотребнадзоре отметили, что ГОСТ будет носить рекомендательный характер, но разработчики стандарта не исключили, что в будущем маркировка станет обязательной.

Новый стандарт распространится на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации: России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана.