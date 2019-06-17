Российские молокозаводы подадут общий иск к фирме из Китая

Ряд российских молочных заводов, которые получили разрешение на ввоз своей продукции в Китай, подадут иск к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, зарегистрировавшей на себя их торговые марки, рассказал РИА "Новости" директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.

По его словам, после получения лицензии российскими молокозаводами одна китайская компания зарегистрировала их торговые марки на себя. Эта компания закон не нарушила, отметил Мурзенок, однако произошедшее стало проблемой для реализации товара на китайском рынке.

В конце 2018 года РФ и КНР подписали протокол о взаимных поставках молочной продукции. Первоначально китайская сторона одобрила лишь 10 российских молокозаводов, а уже в апреле 2019-го список российских производителей, имеющих право поставлять молочку в Китай, был расширен до 33 компаний. В конце мая произошла первая поставка отечественной молочной продукции в республику.