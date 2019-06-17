Гильерме получил приз "Вратарь года" имени Льва Яшина

Голкипер столичного ФК "Локомотив" Гильерме Маринато получил приз журнала "Огонёк" "Вратарь года" имени Льва Яшина.
Гильерме в этом сезоне часто выходил в стартовом составе российской сборной, а в минувшем сезоне чемпионата России сыграл во всех 30 матчах.
Второе место занял голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов, а на третьей строчке оказался молодой вратарь столичного "Спартака" Александр Максименко.
В 2018 году эту награду выиграл вратарь сборной России и московского ФК ЦСКА Игорь Акинфеев.
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