Гильерме получил приз "Вратарь года" имени Льва Яшина

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 Фото © Belga via ZUMA Press

Голкипер столичного ФК "Локомотив" Гильерме Маринато получил приз журнала "Огонёк" "Вратарь года" имени Льва Яшина.

Гильерме в этом сезоне часто выходил в стартовом составе российской сборной, а в минувшем сезоне чемпионата России сыграл во всех 30 матчах.

Второе место занял голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов, а на третьей строчке оказался молодой вратарь столичного "Спартака" Александр Максименко.

В 2018 году эту награду выиграл вратарь сборной России и московского ФК ЦСКА Игорь Акинфеев.

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