Минздрав назвал российские регионы с наибольшей распространённостью рака

За последнее десятилетие данное значение увеличилось почти на 40%, это связывают с двумя факторами.

В Минздраве РФ рассказали, в каких регионах отмечены самые высокие показатели распространённости рака по итогам 2018 года. Комментарий ведомства приводит RT.

Самое высокое значение зафиксировано в Курской области — 3331,1 на 100 тысяч населения.

На втором месте оказалась Республика Мордовия с 3292,1 на 100 тысяч населения.

Кроме того, высокие показатели распространённости рака были зафиксированы в Краснодарском крае, Калужской и Псковской областях.

В целом по России этот показатель в прошлом году составил 2562,1 на 100 тысяч населения.

Отмечается, что за последнее десятилетие это значение увеличилось почти на 40%. В Минздраве это связывают как с ростом заболеваемости, так и с улучшением ситуации с постановкой диагнозов.

Подчёркивается также, что продолжительность жизни онкобольных возросла.

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