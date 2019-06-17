Только 10% батутов в Улан-Удэ работали с разрешением на эксплуатацию

Рабочая группа, которая проверяла техническое состояние батутов после инцидента в Улан-Удэ, нашла разрешение на эксплуатацию лишь у одного из десяти, сообщает мэрия.
По результатам проверки из десяти батутов, расположенных на открытых площадках города, разрешения Гостехнадзора на эксплуатацию были в наличии только у батута в "Грин парке" рядом с парком "Юбилейный"
Информация была передана контролирующим органам.
Напомним, 30 мая из-за переворачивания батута в Улан-Удэ пострадало несколько детей. В республиканском СУ СК РФ рассказали, что батут был прикреплён верёвками к двум опорам из бетона и покрышек.
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