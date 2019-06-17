В ЕАО вынесли приговор экс-начальнице почты за крупное хищение

Осуждённая составляла фиктивные отчёты по учёту и контролю кассовых операций, выдаче и приёму средств.

Экс-начальница почтового отделения посёлка Приамурского Еврейской автономной области осуждена на три года колонии за то, что за пять месяцев похитила 1,9 миллиона рублей, информирует региональная прокуратура.

— Женщина... с декабря 2017 года по апрель 2018 года совершала хищение вверенных ей денежных средств, которыми затем распорядилась по своему усмотрению. Осуждённая составляла фиктивные отчёты по учёту и контролю кассовых операций, выдаче и приёму средств, которые фактически в кассу не поступали, — поясняется в сообщении.

В общей сложности осуждённая присвоила более 1,9 миллиона рублей. На судебном заседании вину она не признала. Суд назначил ей три года колонии общего режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании в пользу филиала ФГУП "Почта России" с осуждённой свыше 1,9 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.