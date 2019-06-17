Китай хочет закупать у России большие объёмы куриных лапок

Китай заинтересован в закупке у российских производителей куриных лапок в больших объёмах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексея Мурзенка.

— Нам поступают запросы от китайских компаний, в частности китайцам очень нужны замороженные куриные лапки, без кровоподтёков, и они хотят закупать достаточно большие объёмы, — уточнил он.

Мурзенок отметил несколько существующих в этой области проблем, например то, что ни одна фабрика не производит такого большого количества данного продукта, а также то, что "в РФ сейчас нет такого количества специальных вагонов для перевозки этих замороженных лапок".