Трамп и Си Цзиньпин могут возобновить переговоры по торговле на G20

Американский министр торговли возложил на Пекин ответственность за кризис в торговой сфере между странами.

Глава Минторга США Уилбур Росс считает, что наибольшим результатом встречи лидеров Соединённых Штатов и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20, который состоится в японской Осаке, будет согласие на возобновление переговоров. Об этом он сообщил газете The Wall Street Journal.

— Думаю, что наибольшим результатом [встречи лидеров США и КНР] на G20 будет согласие на возобновление переговоров, — цитирует Росса газета.

По мнению министра, теоретически Трамп и Си Цзиньпин могут договориться о новых базовых правилах для переговоров, а также о сроках, когда смогут возобновиться "детальные технические переговоры". Росс отметил, что судить о том, сколько времени всё это займёт, невозможно.

При этом глава американского ведомства возложил на Пекин ответственность за кризис в торговой сфере между США и Китаем.

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