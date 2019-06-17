В Индии врачи объявили забастовку с требованием обеспечить им безопасность

Стачка объявлена в знак солидарности с работниками одной из больниц Калькутты, которых неделю назад избили родственники пожилого пациента, умершего в этой клинике.

Индийская медицинская ассоциация объявила 17 июня забастовку на сутки с требованием обеспечить врачам безопасность, сообщает Financial Express. Только в штате Махараштра около 4500 медиков уже заявили, что готовы присоединиться к стачке.

Члены ассоциации призвали коллег оказывать сегодня только услуги скорой помощи и помощи при несчастных случаях.

Забастовка объявлена в знак солидарности с работниками одной из больниц Калькутты, которых неделю назад избили родственники пожилого пациента, умершего в этой клинике. Врачи отметили, что такое нападение — далеко не первый случай и что власти отказываются защищать их. В прошедшую пятницу почти 300 врачей в штате Западная Бенгалия подали в отставку в знак протеста против "бездействия властей".

Ассоциация требует наказать участников нападения на врачей, обеспечить безопасность в больницах и клиниках, а также разработать закон о борьбе с насилием в отношении медперсонала.

Многие медучреждения страны откликнулись на призыв и согласились поучаствовать в забастовке, но некоторые клиники не стали присоединяться к протестующим.

40 человек погибли из-за аномальной жары в Индии

От острого энцефалита в Индии погибло 83 ребёнка