В Индии врачи объявили забастовку с требованием обеспечить им безопасность

Индийская медицинская ассоциация объявила 17 июня забастовку на сутки с требованием обеспечить врачам безопасность, сообщает Financial Express. Только в штате Махараштра около 4500 медиков уже заявили, что готовы присоединиться к стачке.
Члены ассоциации призвали коллег оказывать сегодня только услуги скорой помощи и помощи при несчастных случаях.
Забастовка объявлена в знак солидарности с работниками одной из больниц Калькутты, которых неделю назад избили родственники пожилого пациента, умершего в этой клинике. Врачи отметили, что такое нападение — далеко не первый случай и что власти отказываются защищать их. В прошедшую пятницу почти 300 врачей в штате Западная Бенгалия подали в отставку в знак протеста против "бездействия властей".
Ассоциация требует наказать участников нападения на врачей, обеспечить безопасность в больницах и клиниках, а также разработать закон о борьбе с насилием в отношении медперсонала.
Многие медучреждения страны откликнулись на призыв и согласились поучаствовать в забастовке, но некоторые клиники не стали присоединяться к протестующим.
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