В массовой аварии с участием автобуса и грузовика в Индонезии погибло 12 человек

Как минимум 12 человек стали жертвами страшной аварии в Индонезии. Как сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на полицию, на платной дороге произошло столкновение автобуса, грузовика и фургонов.

По словам полицейских, автобус случайно выехал на встречную полосу и врезался в ехавшие машины. По некоторым данным, водителя клонило в сон, и он потерял концентрацию во время движения.

Сообщается, что в результате аварии также пострадало 10 человек. Ведётся расследование причин ДТП.