Названа многомиллиардная сумма экологического ущерба России за 2018 год

Сумма ущерба от экологических преступлений, совершённых в прошлом году в России, составила 12 миллиардов рублей. Об этом журналистам сообщил прокурор Главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью Генпрокуратуры Егор Мирошник.

— Особое внимание прокурорами России уделяется возмещению ущерба, причинённого окружающей среде в результате преступлений. Ущерб от таких деяний исчисляется миллиардами рублей. Только в 2018 году зафиксировано 12 миллиардов [рублей] ущерба от совершённых преступлений, — сообщил сотрудник надзорного ведомства.

Он добавил, что большая часть преступлений связана с лесной отраслью. Именно экспорт продукции лесопереработки — одна из самых криминогенных сфер.

Как уже сообщал Лайф, в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин называл лесную сферу чрезвычайно коррумпированной.