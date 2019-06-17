Ряды ВКС пополнили первые два новейших истребителя МиГ-35

А до конца года планируется поставить ещё четыре истребителя и заключить очередной контракт с Минобороны.

Воздушно-космические силы России получили первые два новейших истребителя МиГ-35. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на гендиректора российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илью Тарасенко.

Он отмечает, что корпорация за три года сделала серьёзный рывок в этом направлении. В частности, по словам Тарасенко, было запущено производство МиГ-35, проведено его испытание, и от опытно-конструкторских работ дошли до контракта с Министерством обороны РФ.

До конца этого года ВКС пополнят ещё четыре истребителя. Корпорация также рассчитывает подписать ещё один контракт с оборонным ведомством.

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++. По дальности полёта новая машина превосходит предшественников — самолёты МиГ-29 — в полтора раза. Максимальная скорость истребителя составляет более 2,2 Маха. Электроника машины позволяет брать на сопровождение до 30 целей на дальности до 160 километров.