Российский турист утонул в запретной зоне в Таиланде

55-летний мужчина получил удар большой волной, после чего уже не смог выбраться из воды.

Россиянин утонул в Таиланде. 55-летний мужчина заплыл в запретную зону на пляже острова Чанг, игнорируя специальные знаки. Его тело обнаружили в 300 метрах от берега. Об этом сообщила газета The Thaiger.

Инцидент произошёл 16 июня. Супруга туриста рассказала, что её муж во время прогулки захотел искупаться. Спустя какое-то время его накрыло волной.

Спасатели и офицеры военно-морского флота вытащили мужчину на сушу и передали медикам. Но спасти туриста не удалось.

На днях Лайф сообщал, как в Грузии упала с обрыва машина с двумя туристами. Один из них погиб.