В "Ленкоме" отреагировали на информацию о госпитализации Марка Варшавера

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Марк Варшавер. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Антон Кардашов

Информация о госпитализации директора московского театра "Ленком" Марка Варшавера не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замдиректора театра Сергея Вольтера.

По его словам, Варшавер посетил клинику, чтобы пройти обследование.

С Марком Борисовичем всё нормально, он поехал сделать некоторое обследование, и только, — рассказал Вольтер.

Ранее в ряде СМИ сообщили, что Варшавер доставлен в одну из столичных клиник. Утверждалось, что артисту вызвали скорую помощь в связи с плохим самочувствием.

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