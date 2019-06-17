На Алтае заключённый из тюрьмы развращал школьника

По версии следствия, всё происходило, когда мужчина отбывал наказание за аналогичное преступление.

В Алтайском крае заключённый развращал школьника. С поддельной страницы в Интернете он просил 11-летнего мальчика прислать ему фотографии и видео порнографического характера за вознаграждение. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Переписку 38-летний преступник вёл с декабря 2017-го по февраль 2018 года, находясь за решёткой из-за аналогичного преступления.

— В силу своего малолетнего возраста и естественной возрастной незрелости ребёнок выполнил просьбы злоумышленника, — говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к 24 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Ранее Лайф сообщал, как в Вологодской области завершили расследование уголовного дела: священника обвиняли в развращении 12-летней школьницы.