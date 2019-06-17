Шесть подчинённых обвинили челябинского полицейского в харассменте

Правоохранитель, на которого возбудили уголовное дело, уже лишился работы "по отрицательным мотивам".

В Челябинской области сотрудника полиции подозревают в домогательствах к нескольким девушкам-подчинённым, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на региональное СУ СК РФ.

Согласно предварительной информации, подозреваемый был работником межмуниципального отдела МВД России "Чебаркульский". В ходе внутренней проверки установили, что противоправные действия велись в отношении "подчинённого личного состава".

Как отмечает издание, в качестве потерпевших по уголовному делу проходят шесть девушек, которые сообщили, что начальник добивался от них близости, используя служебное положение и угрожая проблемами на работе.

В отношении подозреваемого было возбуждено дело по части 1 статьи 133 УК РФ "Понуждение к действиям сексуального характера путём шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества".

— Сотрудник уволен по отрицательным мотивам, кроме того, он понесёт ответственность в соответствии с действующим законодательством. К его руководителям будут применены меры дисциплинарной ответственности, — заявили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

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