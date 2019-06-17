В Бельгии офицера уволили из-за подозрений в связи с "российским олигархом"

В Бельгии из рядов спецслужб уволили офицера-резервиста, заподозренного в контактах с неким "российским олигархом". Об этом сообщил еженедельник Knack.

По информации журнала, офицера, который с 2004 года сотрудничал с одним из подразделений военной разведки на неполной ставке, уволили в 2015 году. Об этом стало известно лишь сейчас.

Как уточняется, у мужчины был доступ к документам с грифом "Секретно". Он был уволен из-за шпионского риска в пользу России из-за связей с неким "олигархом". Сам офицер отвергает подозрения в свой адрес, утверждая, что ему не дали возможности объясниться относительно деловых связей.

Ранее газета Die Welt сообщила, что в столице Бельгии и главном городе Евросоюза Брюсселе действует около 250 китайских и 200 российских шпионов.