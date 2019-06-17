Вспотевший "Чайф" стал причиной для штрафа авиакомпании S7

С неисправной системой кондиционирования авиакомпанией был выполнен и обратный рейс.

Сломавшаяся система кондиционирования на борту самолёта Embraer 170 авиакомпании S7, следовавшего 2 декабря 2018 года по маршруту Новосибирск — Екатеринбург, стала причиной штрафа для авиаперевозчика. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. "В бане" вместе с другими пассажирами оказалась популярная группа "Чайф".

Перевозчик получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Как рассказали в ведомстве, во время полёта температура воздуха превышала установленные нормы. С неисправной системой кондиционирования авиакомпания выполнила и обратный рейс.

— Принять меры к исправлению сложившейся на борту воздушного судна ситуации члены экипажа не смогли, поскольку не обладали информацией об особенностях работы прибора, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как ранее рассказывал музыкант группы "Чайф" Владимир Шахрин, температура воздуха в салоне могла достигать 45 градусов тепла.