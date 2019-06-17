В Азербайджане произошла стрельба на рынке, есть жертвы

Причина трагедии — кровная вражда между семьями. Стрелок недавно вышел из мест лишения свободы.

Четыре человека, из них двое детей, погибли в результате стрельбы на рынке в Азербайджане. Ещё несколько человек пострадали — они в районной больнице. Об этом рассказало информагентство "Репорт".

Инцидент произошёл на территории села Беюк-Кясик. Из-за кровной вражды между семьями бывший заключённый открыл стрельбу. Погибли мать и двое её детей, а также местный продавец. Сообщается и о пострадавшем в тяжёлом состоянии.

По данным властей, мужчина, устроивший стрельбу, сдался полиции.