Летевший на свою свадьбу врач спас пассажира самолёта по пути в Москву

Мужчина вместе со своей супругой направлялся в столицу к сыну и почувствовал себя плохо.

Хирург Городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга Всеволод Дунаев спас пассажира рейса авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего в Москву. Об этом сообщает портал E1.

Дунаев летел вместе с невестой и друзьями на собственную свадьбу на остров Крит с пересадкой в Москве. Врач рассказывает, что вскоре после взлёта к нему подошёл друг и сказал, что одному из пассажиров требуется медицинская помощь.

— Там был мужчина 55 лет примерно. Я измерил давление, заподозрил у него инфаркт миокарда. У него были все симптомы: боль за грудиной, плохое самочувствие, — сказал медик.

Дунаев отметил, что мужчина вместе со своей супругой направлялся в столицу к сыну и очень волновался из-за какой-то проблемы. Как вспоминает Всеволод, он собрал по всему салону нужные медикаменты и попросил бортпроводников переместить пострадавшего в бизнес-класс, но сотрудники "Аэрофлота" заявили, что у них якобы не было места.

— Это было очень некрасиво: бизнес у них был пустой — всего два человека сидели. Мы перевели его на заднее сиденье, там можно было прилечь. Потому что самое основное при инфаркте миокарда — кислород дать, положить. Я расстегнул воротник, положил его, мы надели на него кислородную маску, — продолжил врач.

О сложившейся ситуации медик доложил экипажу и попросил вызвать скорую к воздушному судну по прибытии. До конца полёта Дунаев не отходил от мужчины. Когда прибыли в Москву, пострадавшего передали медикам.

Ранее сообщалось, что медсестра спасла таксиста с инфарктом, который вёз её в аэропорт.