Бабича назначили заместителем Орешкина

Бывшего посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича назначили замминистра экономического развития. Об этом говорится в распоряжении Дмитрия Медведева, опубликованном на сайте кабмина.
— Назначить Бабича Михаила заместителем министра экономического развития РФ, — сказано в документе.
В конце апреля Бабич перестал быть послом РФ в Белоруссии, на эту должность назначили Дмитрия Мезенцева. Теперь Бабич будет заместителем Максима Орешкина, который возглавляет МЭР с 2016 года.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram