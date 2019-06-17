Бабича назначили заместителем Орешкина

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Михаил Бабич. Фото © Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Бывшего посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича назначили замминистра экономического развития. Об этом говорится в распоряжении Дмитрия Медведева, опубликованном на сайте кабмина.

Назначить Бабича Михаила заместителем министра экономического развития РФ, — сказано в документе.

В конце апреля Бабич перестал быть послом РФ в Белоруссии, на эту должность назначили Дмитрия Мезенцева. Теперь Бабич будет заместителем Максима Орешкина, который возглавляет МЭР с 2016 года.

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