Burger King накажут за неприличную рекламу

Антимонопольная служба решила оштрафовать сеть ресторанов быстрого питания за рекламные слоганы, в которых увидела оскорбления и агрессию.

Сеть фастфуда Burger King накажут за неоднозначные рекламные слоганы. Об этом сообщила пресс-служба УФАС России по Москве.

— Внимание антимонопольной службы привлекли слоганы рекламной кампании "Раскурячь их всех!" и "Окурительный чикен фри", а также предложение сети "Раздаст по Е-баллам за кофе", — говорится в сообщении.

Большинство членов экспертного совета по рекламе при Московском УФАС России признало рекламу неэтичной. Они обнаружили в слоганах "непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы" и намёки на обсценную лексику.

Также антимонопольщики считают, что оскорбительная реклама сети фастфуда была доступна в том числе маленьким детям.

Рассмотрение дела Burger King назначено на 26 июня. За каждое нарушение сети ресторанов быстрого питания грозит до 500 тысяч рублей штрафа.

Отметим, что УФАС не первый раз обращает внимание на сеть фастфуда Burger King из-за непристойной рекламы. В прошлом году антимонопольщиков возмутил слоган "ЕдАЛ ТАКОЕ?".

Ранее Лайф рассказывал, как в УФАС по Челябинской области посчитали "пошлятиной" рекламу местного кафе Street Food.