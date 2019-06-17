Президент Казахстана призвал Трампа "не загонять в угол китайцев"

Токаев выразил надежду, что компромисс между сверхдержавами в скором времени будет достигнут.

Чтобы торговая война между Вашингтоном и Пекином, несущая определённые риски для экономики Казахстана, закончилась, Дональду Трампу не следует "загонять в угол китайцев". Об этом рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Euronews.

Лидер государства отметил, что экономические риски в связи с торговым противостоянием между США и Китаем действительно есть, поскольку Казахстан — один из крупнейших экспортёров целого ряда природных ресурсов в Китай.

— Могут упасть цены на казахстанскую продукцию, в этом основной риск, поэтому мы считаем, что Китай и США рано или поздно выйдут на обоюдные соглашения, — пояснил Токаев и выразил уверенность, что "такого рода компромисс будет достигнут".

При этом глава Казахстана посоветовал Дональду Трампу "не загонять в угол китайцев, потому что для них потеря лица имеет огромное значение". Такое заявление Токаев сделал, отвечая на вопрос о том, какие рекомендации он может дать президенту США в данной ситуации.

Ранее президент Казахстана заявлял, что взаимоотношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница, "абсолютно необходимы" для республики.

Касым-Жомарт Токаев победил на выборах президента Казахстана, набрав 70,76% голосов. Внеочередные выборы главы государства состоялись после того, как Нурсултан Назарбаев, первый президент Казахстана, ушёл в отставку.