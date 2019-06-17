Илон Маск удалил аккаунт в Twitter

Что стало причиной такого поступка, пока не известно, но некоторые читатели бизнесмена попросили его не удаляться из "Твиттера".

Основатель компании Space X Илон Маск объявил об удалении своего аккаунта в "Твиттере". Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальной сети и сменил название на Daddy DotCom.

Just deleted my Twitter account — Daddy DotCom (@elonmusk) 17 июня 2019 г.

"Твиттер" позволяет лишь отключить учётную запись через настройки и восстановить её в течение 30 дней, но сообщения на его странице по-прежнему отображаются и аккаунт остаётся в свободном доступе.

— Только что удалил свой аккаунт в "Твиттере", — написал он в микроблоге.

Некоторые его читатели попросили не делать этого.

Стоит отметить, что из-за постов в "Твиттере" у Маска неоднократно возникали проблемы. Например, ранее комиссия США по ценным бумагам и биржам подала в суд на основателя компании Space X из-за того, что он опубликовал важные сведения о компании без предварительного согласования, тем самым нарушив соглашение с регулятором.

Также иногда американский бизнесмен переходил на русский язык, отвечая подписчикам.