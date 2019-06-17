Полицейский разворот на Lada пошёл не по плану и превратился в сальто — видео

1664

Видео © ВКонтакте / "Инцидент Барнаул"

Есть версия, что инцидент произошёл во время всеармейского конкурса на подмосковном полигоне Ногинский.

Сотрудники военной автоинспекции сделали сальто на автомобиле, хотя хотели выполнить полицейский разворот на 180 градусов при движении задним ходом. Видео опубликовано в паблике "Инцидент Барнаул".

По предварительным данным, инцидент произошёл на тренировочной площадке на подмосковном полигоне Ногинский Московского высшего общевойскового командного училища, где проходил всеармейский конкурс "Дорожный патруль".

Полицейская Lada Vesta ехала задним ходом, резко развернулась и затормозила, а потом перевернулась. Водитель и пассажир после случившегося вышли из салона автомобиля самостоятельно.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×