В Минтруде отреагировали на предложения по критериям нуждаемости

Российские регионы вправе устанавливать критерии при назначении мер социальной поддержки малоимущим гражданам. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РФ, критерии вводятся для того, чтобы совершенствовать механизм оказания соцподдержки малоимущим.

Как отметили в ведомстве, в основном для получения соцподдержки критерием нуждаемости является условие, по которому среднедушевой доход семьи не должен превышать однократную либо двукратную величину установленной в России величины прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что региональные чиновники направили в Министерство труда и соцзащиты РФ отчёты, в которых предлагается изменить критерии нуждаемости в стране. В частности, предлагается прекратить выплаты пособий тем, кто имеет неофициальный доход, а освободившиеся средства передать действительно нуждающимся людям.