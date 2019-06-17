Лайфу стало известно о состоянии Алибасова: всё ещё в реанимации

Музыкальный продюсер Бари Алибасов всё ещё находится в реанимации, в общую палату его пока не переводят. Об этом сын шоумена Бари Алибасов — младший рассказал Лайфу.

— По состоянию всё так же, временные провалы памяти. В палату общую ещё не переводят. Взяли анализы, в 15:00 будет результат, — пояснил он.

Алибасов-младший пояснил, что от результатов анализов будет зависеть, куда отправят продюсера: в военный госпиталь, "где есть связи", в медучреждение в Казахстан или Европу или же домой.

Кроме того, на связь с семьёй вышел человек, который обманул их, вернув им "лжекота" Алибасова. Он также отдал 550 тысяч вознаграждения, ещё 250 тысяч обещал вернуть чуть позже.

Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.