Минэнерго отреагировало на статью New York Times о кибератаках США на Россию

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

По информации издания, спецслужбы США участили попытки внедрить вредоносное ПО в энергосистемы России.

Пресс-служба Минэнерго прокомментировала расследование The New York Times о том, что американские спецслужбы участили кибератаки на российские энергосистемы. В ведомстве заверили, что бояться нечего: у российских электросетей достаточно высокий уровень защиты.

Защита государственных информационных ресурсов обеспечивается компетентными органами. Большинство критически важных субъектов энергетики подключены к государственной системе защиты, — приводит позицию энергетиков РИА "Новости".

Впрочем, ранее президент США Дональд Трамп и вовсе опроверг утверждения газеты, назвал авторов врагами народа и указал, что публикация такой "неправдивой истории" является "фактически госизменой некогда великой газеты".

К слову, совсем недавно власти США заявляли, что, напротив, связанные с Россией хакеры проникли в американские энергосети.

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