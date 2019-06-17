Калягин опроверг Лайфу слухи о госпитализации: Можно мне просто чихнуть?

В СМИ появилась информация, что известный артист попал в больницу. Но сам Калягин заверил нас, что волноваться не о чем.

Председатель Союза театральных деятелей России, известный актёр Александр Калягин в беседе с Лайфом опроверг информацию СМИ о своей госпитализации.

Ранее в понедельник появилась информация, что Народный артист РСФСР попал в больницу, где у него якобы диагностировали нарушение сердечного ритма. Однако как утверждает сам Калягин, волноваться не о чем.

— Можно мне просто чихнуть? Я играю в спектакле, все нормально. Ну сутки меня не будет, пришел провериться. Вот врач напротив сидит. Ради бога, всё хорошо, — заверил артист.

Александр Калягин — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, основатель и художественный руководитель московского театра Et Cetera. Солидная часть его творческой жизни посвящена именно театру, однако поклонником его таланта является и кинозритель. Калягин снимается в кино с 1967 года. Пожалуй, наиболее известная его роль — Бабс Баберлей (донна Роза д’Альвадорес) в комедии "Здравствуйте, я ваша тётя!".

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