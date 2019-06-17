Школьник пострадал во время химического опыта на балконе

Отмечается, что десятиклассник получил травму от хлопка пиротехнического изделия.

В результате неудачного химического опыта на балконе школьник устроил пожар и получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ленинградской области.

Инцидент произошёл в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области.

Согласно предварительным данным, в воскресенье, 16 июня, школьник проводил на балконе опыт, чтобы подготовиться к олимпиаде по химии. Однако в связи с неосторожным обращением с реактивами произошло возгорание стенок балкона.

— Школьник получил ранение в результате хлопка пиротехнического изделия, произошедшего по месту жительства, — говорится в сообщении пресс-службы.

Пожар был потушен сотрудниками МЧС. Тем временем пострадавший — десятиклассник физико-математического лицея — был доставлен в местное отделение клинической больницы с множественными ожогами различных частей тела. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.