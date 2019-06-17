Скончался бывший начальник "идеологического" управления КГБ генерал Бобков

В Москве в возрасте 93 лет умер бывший первый заместитель председателя КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам родственников Бобкова, генерал скончался утром 17 июня в реанимации одной из столичных больниц.

Филипп Бобков родился в Кировоградской области Украины 1 декабря 1925 года. Он участвовал в Великой Отечественной войне, а с 1945 года служил в органах государственной безопасности.

В 1969 году Бобков возглавил Пятое управление КГБ Советского Союза, которое отвечало за борьбу с идеологическими диверсиями. В 1985 году был назначен первым заместителем председателя КГБ.