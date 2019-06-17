В Ижевске трое мужчин убили отца с сыном и похитили 16 млн рублей

Тела 44-летнего и 22-летнего мужчин с признаками насильственной смерти найдены в ограбленной квартире.

Трое жителей Ижевска подозреваются в убийстве двух мужчин и краже 10 миллионов рублей, а также драгоценностей ещё на 6 млн. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по республике.

Тела 44-летнего мужчины и его 22-летнего сына с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире 14 июня.

— Из квартиры похищено имущество потерпевших, в том числе драгоценности на сумму более 6 миллионов рублей и деньги из сейфа в сумме более 10 миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Один из подозреваемых задержан. Двое других — в розыске.

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