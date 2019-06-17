Мотоциклист насмерть сбил россиянку в Паттайе

37-летняя россиянка Анна К. стала жертвой ДТП на Таппрайя-роуд в таиландской Паттайе. Как сообщает портал The Thaiger, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, но её сбил неизвестный мужчина на мотоцикле.
По словам очевидцев, мотоциклист ехал на огромной скорости и после того, как сбил туристку из России, врезался в припаркованный поблизости автомобиль. Прибывшие на место медики не смогли спасти россиянку. У мотоциклиста были зафиксированы серьёзные, но не угрожающие жизни травмы.
Причины смертельной аварии устанавливаются. Таиландские полицейские пока не торопятся сообщать, был ли водитель мотоцикла под действием алкоголя или наркотиков.
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