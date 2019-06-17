Липецкие следователи спустя 10 лет розыска задержали убийцу пенсионеров

В Липецкой области задержан подозреваемый в убийстве, который более 10 лет числился в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
По версии следователей, 34-летний задержанный был одним из пяти участников группировки, которая убила семью из трёх человек в селе Горицы Добровского района.
Нападение произошло вечером 27 декабря 2008 года. Преступники пришли в дом к пенсионерам и их 45-летнему сыну с просьбой переночевать. Мужчины уверяли, что у них сломалась машина, и их пустили в дом. Бандиты пытали семью, прежде чем убить.
Они похитили почти сто тысяч рублей и другое имущество. Также преступники пытались замести следы — открыли газовые конфорки и зажгли свечу. Но план не сработал — на следующий день к родителям пришла дочь.
Четверых участников группировки искали почти полгода, пятого нашли только спустя 10 лет — он сменил имя.
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