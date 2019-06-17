Песков прокомментировал статью New York Times о кибератаках США на Россию

Российская сторона неоднократно предлагала международное сотрудничество для противодействия любым проявлениям киберпреступности. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американцы на эти предложения никогда не откликались.

Отвечая на вопрос, получал ли Кремль сведения об усилении кибератак со стороны США, Песков сказал, что, если кто-то делает это, не информируя лидера США Дональда Трампа, налицо признаки возможной кибервойны.

— Мы неоднократно говорили, что наши стратегические жизненно важные области экономики подвергались и подвергаются кибератакам из-за рубежа. С сожалением можем это констатировать, — сказал представитель Кремля.

Напомним, что газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванный источник утверждается, что США участили свои кибератаки на энергосистему России. Утверждение опроверг американский лидер Дональд Трамп, назвав авторов врагами народа и указав, что публикация такой "неправдивой истории" является "фактически госизменой некогда великой газеты".