Тела матери и 12-летнего сына нашли в затонувшей машине в КЧР

Автомобиль подняли со дна Ставропольского канала. Со слов очевидцев, мать и сын умирали обнявшись.

Трагедия произошла в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии. Мать с 12-летним сыном выехала за город на автомобиле ВАЗ-2106, однако не справилась с управлением — автомобиль упал со склона в Ставропольский канал.

Женщину и школьника больше суток искали полицейские и волонтёры как пропавших без вести. Родственники рассчитывали найти их живыми, однако, когда на дне канала обнаружили синюю легковушку, всё стало ясно. Кто управлял автомобилем — подросток или 50-летняя женщина, — пока не известно, однако третьего человека в машине не было. Как сообщает со ссылкой на очевидцев КП, тела находились на заднем сиденье: мать и сын умирали обнявшись.

— В ходе двухдневных поисков был обнаружен и извлечён из воды автомобиль ВАЗ-2106 с двумя телами погибших. Сотрудниками МВД по КЧР проводятся следственные мероприятия, — прокомментировали в республиканском ГУ МЧС.

На месте происшествия проводятся все необходимые мероприятия по установлению обстоятельств и причин происшествия.