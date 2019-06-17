Опора колеса обозрения раздавила рабочего на Украине

26-летний мужчина погиб во время монтажа колеса обозрения. Как сообщает "Обозреватель", инцидент произошёл в курортном посёлке Лазурное в Херсонской области.

Отмечается, что во время установки аттракцион накренился и одна из опор буквально раздавила местного жителя, который помогал монтажникам. Украинец скончался до приезда скорой помощи.

По предварительным данным, опора была ненадёжно закреплена. Точные выводы сделают эксперты, которые работают на месте ЧП.

Ранее сообщалось, что в Индонезии колесо обозрения вышло из строя: аттракцион, набрав скорость, стал неожиданно вращаться в обратную сторону. В результате этого кабинки с людьми перевернулись.