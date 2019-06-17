Путина проинформировали о ситуации с массовой дракой в Чемодановке

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации с массовой дракой в Чемодановке Пензенской области. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Безусловно, нам известно о том, что там происходит, это также весьма резонансная ситуация. И сейчас президент был в Таджикистане, ему докладывалось, когда это всё случилось, — сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что выяснять причины этой истории — дело сотрудников правоохранительных органов.

Как уже сообщал Лайф, в массовой драке в Пензенской области пострадали пятеро. Позднее 34-летний сельчанин скончался. Делом занялся центральный аппарат Следственного комитета России, было задержано 15 участников конфликта.