Школьник из Астрахани получил 0 баллов по ЕГЭ из-за "неправильной" ручки

Выпускник переживает, что из-за технических неисправностей не сможет в этом году поступить в вуз.

Государственная экзаменационная комиссия не засчитала результаты ЕГЭ по математике выпускнику астраханской гимназии № 3 в связи с тем, что его работу не смогли отсканировать и проверить. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на директора учебного заведения Нину Меланьину.

По её словам, работа 11-классника не прошла скан, несмотря на то, что он заполнял бланки самой обычной чёрной гелевой ручкой, которую он купил в отделе товаров для ЕГЭ.

— Причём титульный лист у него просканировался, а сама работа почему-то не прошла, — добавила Нина Меланьина.

Директриса уточнила, что ручка абсолютно нормально писала, а сканер был исправен, проверял работы других выпускников. Почему произошла накладка и из всех материалов не отсканировалась лишь эта работа, остаётся загадкой.

Меланьина отметила, что школьнику предложили два варианта решения ситуации: либо его работу будут искать и перепроверять, либо он переписывает ЕГЭ по математике 24 июня. При этом последний вариант возможен только в том случае, если у выпускника сдан русский язык.

Сам подросток опасается за результаты остальных экзаменов, поскольку они были написаны той же ручкой.

Неравнодушные россияне организовали петицию в его поддержку на сайте Change.org. На данный момент собрано уже более 88 тысяч подписей.